Необходимо сделать форму заказа на PHP.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок242 просмотра

Добрый день!

Есть старая форма которая перестала корректно работать. Скорее всего ее нужно полностью переписать. В процессе нужно будет добавить некоторые опции. Бюджет может быть относительно большим как для такого мелкого проекта, для меня главное результат. Нужно сделать ее хорошо и чтоб работала без глюков. Жду ваших заявок.

PHP
7 лет назад
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад

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