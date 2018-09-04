Необходимо сделать форму заказа на PHP.

Добрый день!

Есть старая форма которая перестала корректно работать. Скорее всего ее нужно полностью переписать. В процессе нужно будет добавить некоторые опции. Бюджет может быть относительно большим как для такого мелкого проекта, для меня главное результат. Нужно сделать ее хорошо и чтоб работала без глюков. Жду ваших заявок.