Bitrix "Интернет магазин"

Необходимо сделать фильтр, по возможности, бесплатный на страницах категории VirtueMart в базовом шаблоне на Joomla 3. Нужно, чтобы этот шаблон регулировался каким-то образом, т.е. можно было добавлять и вставлять новые критерии по фильтрации под ...