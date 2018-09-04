Ищу честного разработчика ПО на долгое время и на несколько этапов работ. Требуется программист для создания торговой консоли для биржи MOEX, получения данных через протокол биржи PLAZA2 Api. ПО сделано на WEB интерфейсе ...
Bitrix "Интернет магазин"
Проект "Интернет магазин" на битрикс.
Оплата почасовая.
Просьба обращаться только если у Вас есть свободное время и желание работать чтобы не тратить время впустую.
Заявки фрилансеров
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