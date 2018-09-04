Bitrix "Интернет магазин"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок158 просмотров

Проект "Интернет магазин" на битрикс.

Оплата почасовая.

Просьба обращаться только если у Вас есть свободное время и желание работать чтобы не тратить время впустую.

7 лет назад
woobla
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров