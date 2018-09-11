Функционал на Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки169 просмотров

Нужно разработать функционал, позволяющий фильтровать функционал в зависимости от геолокации пользователя. Если он в Москве, например, то не может взаимодействовать с элементами, относящимся к регионам.

Подробно тет-а-тет

Django
7 лет назад
aleksej_shil0v
Анна 
31 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
7 лет назад
$150
3 дня
С нами работал программист Django из команды. Заинтересованный молодой специалист. Все выполнил хорошо, постоянная коммуникация. Желаем успехов и развития команде!
Подробное ТЗ, своевременная оплата – хороший заказчик. Были рады работать!

Заявки фрилансеров

kovganiv
Игорь 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
7 лет назад