Существует Доска объявлений. Работает по принципу Авито. Реклама осуществляется по принципу аукциона, т.е кто выше ставку сделал, тот и на первом месте. Нужно написать скрипт PHP для 4-х объявлений. 1) Между смещением с рекламного ...
Функционал на Django
Нужно разработать функционал, позволяющий фильтровать функционал в зависимости от геолокации пользователя. Если он в Москве, например, то не может взаимодействовать с элементами, относящимся к регионам.
Подробно тет-а-тет
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