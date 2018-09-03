Сделать код ревью небольшого проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

ДАНО

тестовое задание для одного проекта выполненное двумя разными командами

1 каманда сделала  на php laravel

2 сделала на django

ЗАДАЧА

сделать код ревью (скачать проект поднять у себя локально и детально изучить код)

и сказать кто выполнил задание лучше / грамотнее / у кого чище код и тд. дать какую то оценку и указать на недоработки.

ОПЛАТА

5000 р через ЯД / PayPal / на сбер карту

СРОК

к вечеру вторника нужен результат

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DjangoLaravelPHP
7 лет назад
satchitananda
Станислав 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров