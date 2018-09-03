Интеграция AmoCRM и сервиса TextBack

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

1) Нужно чтобы когда человек первый раз написал в один из мессенджеров создавалась новая сделка. А при последующем общении всё это заносилось в эту сделку. 

2) Нужно чтобы через амо можно было полностью вести диалог с человеком 

3) Нужно дата и время написания человеком сообщения 

4) Канал куда человек написал (вк, инстаграм, фейсбук, и т.д.) 

5) Источник - страница сайта с которой пришел человек 

6) Ещё нужно, чтобы если человек пишет из вк, то была видна ссылка на него в вк. Если с ватсапа, то номер телефона. Если с телеграма, то профиль в телеграме. 

Сколько будет стоит? И какие сроки выполнения?

AmoCRM
7 лет назад
guest_15359943651162
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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