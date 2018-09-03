Интеграция AmoCRM и сервиса TextBack

1) Нужно чтобы когда человек первый раз написал в один из мессенджеров создавалась новая сделка. А при последующем общении всё это заносилось в эту сделку.

2) Нужно чтобы через амо можно было полностью вести диалог с человеком

3) Нужно дата и время написания человеком сообщения

4) Канал куда человек написал (вк, инстаграм, фейсбук, и т.д.)

5) Источник - страница сайта с которой пришел человек

6) Ещё нужно, чтобы если человек пишет из вк, то была видна ссылка на него в вк. Если с ватсапа, то номер телефона. Если с телеграма, то профиль в телеграме.

Сколько будет стоит? И какие сроки выполнения?