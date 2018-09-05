Добавить попап с формой подписки на битрикс

Добрый день, господа разработчики.

Для сайта на битриксе требуется :

- добавить форму обратной связи с полем для почты и произвольным сообщением выше инпута (поле валидировать);

- скрипт который будет её выдавать в попапе при уходе пользователя с сайта;

с вас цена и сроки.