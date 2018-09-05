Сайт http://infolipe.beget.tech - это копия сайта npt.ru 1. Исправить работу меню, сейчас не работает подсветка активной страницы в сабменю. Как на оригинале. 2. Сделать рабочими три формы: http://infolipe.beget.tech/kontakty/zadat_vopros http://infolipe.beget.tech/klientam/zayavka_na_raschet ...
Добавить попап с формой подписки на битрикс
Добрый день, господа разработчики.
Для сайта на битриксе требуется :
- добавить форму обратной связи с полем для почты и произвольным сообщением выше инпута (поле валидировать);
- скрипт который будет её выдавать в попапе при уходе пользователя с сайта;
с вас цена и сроки.
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