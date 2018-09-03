Закончить проект

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

есть БД с фильмами. Надо в DLE сделать правильный вывод.

Работы на 1-2 часа. готов заплатить на Яндекс деньги.

DLE
7 лет назад
Frost56ru
Евгений 
51 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров