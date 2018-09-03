В магазине на опенкарте сделать автоматическую работу по категориям

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Для магазина на опенкарте необходимо реализовать такую вот возможность:

В товарах есть названия.

Необходимо по вхождению слова в название товара автоматически относить товар к категории.

Например, есть слово "кольц" необходимо относить товар к категории "Кольца".

Ранее функционал разрабатывался, можно или использовать старую форму или сделать новую.

Вот ссылка на старый функционал:

https://docs.google.com/document/d/1wToJiGFZZu4FFYk3iOITQuwnTkqg_s96poKsserEPNc/edit?usp=sharing

Opencart
7 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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