Необходимо сверстать и натянуть страницу без макета, взять информацию для сайта с других ресурсов (ссылки ниже). Натяжка на Cotonti (просто встроить между шапкой и подвалом - их не надо переделывать). На странице ...
Человек разбирающийся в php регулярках
Значение:
the-walking-dead-staffel-1-episode-6
Получить: the-walking-dead-
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