Дописать скрипт для WP.

Нужен человек, который знает, уже внедрял готовые решения онлайн доски для рисования Эта доска должна вставляться в материалы на движке Joomla3 Пример как это выглядит supercoloring.com/ru/raskraski/zamok-hogvartsa?colore=online# Нужно сказать, показать решения, которые делали, которые ...