Настроить монетизацию для сайта в РСЯ Яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Здравствуйте, требуется настроить монетизацию для сайта в РСЯ Яндекс, согласно плана развеса с рекомендациями для каждого типа страниц. 

Сайт написан на чистом PHP + MySQL 

Буду рад сотрудничеству с толковым вебмастером.

MySQLPHP
7 лет назад
Dendy_90
Кирилл 
31 год
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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