Требуется следующее: -кроссбраузерность -мультиязычность в зависимости от языка браузера -отображение картинок и цвета на странице в зависимости от языка браузера и страны юзера. девайса -интеграция ява скрипта пуш уведомлений -эмуляция ...
Парсер товаров с сайта
Необходимо ежедневно парсить сайт донор с целью получения эксель файла с характеристиками товара и фото
Формат файла в приложении, заполняется только то что есть на доноре
***
сайт донор
Пример файла - файл для импорта на сайт Opencart
https://www.dropbox.com/s/kcarkk0urqsg6we/products-2018-09-01.xlsx?dl=0
Выбранный исполнитель
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