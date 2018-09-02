Парсер товаров с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок224 просмотра

Необходимо ежедневно парсить сайт донор с целью получения эксель файла с характеристиками товара и фото

Формат файла в приложении, заполняется только то что есть на доноре

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сайт донор

http://www.ankershop.ru/

Пример файла - файл для импорта на сайт Opencart

https://www.dropbox.com/s/kcarkk0urqsg6we/products-2018-09-01.xlsx?dl=0

Opencart
7 лет назад
apronn
Алекс 
52 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад