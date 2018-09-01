Требуется следующее: -кроссбраузерность -мультиязычность в зависимости от языка браузера -отображение картинок и цвета на странице в зависимости от языка браузера и страны юзера. девайса -интеграция ява скрипта пуш уведомлений -эмуляция ...
Настроить подтягивание данные в шаблон email в bitrix24 (web)
В "сделке" и "товарах" добавлены пользовательские поля.
Надо вставить значения некоторых полей в шаблон email.
Так же в сделке есть пользовательское поле с файлами этой сделки. Необходимо чтобы в шаблон email можно было прикрепить эти файлы, а не загружать их заново.
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