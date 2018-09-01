Настроить подтягивание данные в шаблон email в bitrix24 (web)

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Закрыт1 заявка121 просмотр

В "сделке" и "товарах" добавлены пользовательские поля.

Надо вставить значения некоторых полей в шаблон email.

Так же в сделке есть пользовательское поле с файлами этой сделки. Необходимо чтобы в шаблон email можно было прикрепить эти файлы, а не загружать их заново.

7 лет назад
VasFom
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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