Настроить подтягивание данные в шаблон email в bitrix24 (web)

В "сделке" и "товарах" добавлены пользовательские поля.

Надо вставить значения некоторых полей в шаблон email.

Так же в сделке есть пользовательское поле с файлами этой сделки. Необходимо чтобы в шаблон email можно было прикрепить эти файлы, а не загружать их заново.