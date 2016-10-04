VasFom

Василий VasFom

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

daryako_art
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Рисунок с элементами юмора "получи 500р за друга"
Было очень приятно сотрудничать) Задача хорошо поставлена, сформулирована опата во время) Творчество поощряется) Рекомендую! Спасибо за сотрудничество :-)
Всё просто очень круто! И быстро!
Ответный отзыв
polinashustova
Полина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Изображение из одной картинки перенести на другое фото
Все отлично! Рекомендую!
Всё как всегда идеально. Спасибо Полине большое!
Ответный отзыв
LightCat
41 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Быстро обработать 1 фото в raw : убрать синяки под глазами
четко поставлена задача. приятное общение.
Всё очень быстро и здорово. Спасибо большое.
Ответный отзыв
polinashustova
Полина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Быстро обработать 1 фото в raw : убрать синяки под глазами
Все отлично! Очень быстро и очень доброжелательно!
Всё идеально и супер быстро. Не зря Полина тор-1
Ответный отзыв
juli_pata
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Рисунок с элементами юмора "человек на отдыхе"
Замечательный человек.! Отличный заказчик! Четкое описание задания и оплата - это про него. Вежливый и коммуникабельный. Было приятно работать. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё очень здорово сделано и в срок. К тому же, Юлия очень приятная в общении девушка. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов