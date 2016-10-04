Нужна привлекающая внимания картинка с элементами юмора. Одно изображение или мини-комикс на 2-3-4 картинки. Суть привлечь внимание к акции "Пригласи друга. Он получает 500 рублей скидки, а ты 500 бонусов на следующих заказ".
- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
В "сделке" и "товарах" добавлены пользовательские поля. Надо вставить значения некоторых полей в шаблон email. Так же в сделке есть пользовательское поле с файлами этой сделки. Необходимо чтобы в шаблон email можно было ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Картинка один создана в фотошопе со слоями итд. Объект с неё надо перенести на картинку 2 (фото jpg) , так что она заменила аналогичный объект на фото, и вглядило "как будто так и было". ...Завершен7 лет назад
- $1
Быстро обработать 1 фото в raw : убрать синяки под глазамиЗавершен7 лет назад
- $1
1 фото raw убрать синяки под глазам, подстроить балансы, уровни итд на Ваш вкусЗавершен7 лет назад
Нужен простой рисунок для объявления, что я уезжаю на отдых и по этому будет доступен ограниченно. Так же показать, что часовой пояс +4 от Москвы. И призыв людям писать свои запросы, с уверением, что я ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
С фото карты постоянного клиента убрать: имя и фамилию номер клиента дату действия фон Подобрать шрифт и сделать, чтобы можно было указывать данные самостоятельно, менять фон, крутить карту.Завершен8 лет назад
Задача:в простеньком приложении на Андроид провести аудит на предмет того, как внести изменения в результат игры. Либо в процессе самой игры меняются очки, либо в пакетах отправляемых на сервер в конце игры. Предоставить готовое решение: ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть лендинг на базовом шаблоне, с формой обратной связи. /* Здесь проверяется существование переменных */ if (isset($_POST['phone'])) {$phone = $_POST['phone'];} if (isset($_POST['name'])) {$name = $_POST['name'];} ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать дизайн для точки реализации выпечки и салатов, а точнее окон, баннера, меню, и стены внутри помещения. прикрепил 3д модельки.Интерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую. Есть фото с печатью, надо сделать печать в отдельном файле\слое. Срок на исполнение - 2 часа.Завершен9 лет назад