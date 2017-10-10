juli_pata

Юлия Пата juli_pata

 
28 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Illustration, creative, drawing

Здравствуйте!

Я иллюстратор и графический дизайнер.

Моя страсть: создание чего-то нового и улучшение старого.

У меня есть опыт создания иллюстраций для брендов (берендовый персонаж), чистых и элегантных логотипов,.

Иллюстрации для детских книг .

Также могу разработать листовки, плакаты, принты для футболок, дизайн визиток и баннеры.

Мне нравится любой тип творчества, поэтому любая работа в этой области - моя страсть.

Инструменты, которые я использую:

- Adobe Photoshop

- Adobe Flash СС

- Adobe AfterEffects

https://www.instagram.com/pata_juli/?hl=ru

Спасибо за ваше внимание!

FlashPhotoshop
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Отзывы заказчиков
VasFom
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Рисунок с элементами юмора "человек на отдыхе"
Всё очень здорово сделано и в срок. К тому же, Юлия очень приятная в общении девушка. Буду обращаться ещё.
Замечательный человек.! Отличный заказчик! Четкое описание задания и оплата - это про него. Вежливый и коммуникабельный. Было приятно работать. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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