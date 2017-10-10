Illustration, creative, drawing
Здравствуйте!
Я иллюстратор и графический дизайнер.
Моя страсть: создание чего-то нового и улучшение старого.
У меня есть опыт создания иллюстраций для брендов (берендовый персонаж), чистых и элегантных логотипов,.
Иллюстрации для детских книг .
Также могу разработать листовки, плакаты, принты для футболок, дизайн визиток и баннеры.
Мне нравится любой тип творчества, поэтому любая работа в этой области - моя страсть.
Инструменты, которые я использую:
- Adobe Photoshop
- Adobe Flash СС
- Adobe AfterEffects
https://www.instagram.com/pata_juli/?hl=ru
Спасибо за ваше внимание!
Портфолио
- Информационный комикс191 просмотр
- Персонажи, Детки193 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Всё очень здорово сделано и в срок. К тому же, Юлия очень приятная в общении девушка. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Замечательный человек.! Отличный заказчик! Четкое описание задания и оплата - это про него. Вежливый и коммуникабельный. Было приятно работать. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.