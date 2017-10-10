Illustration, creative, drawing

Здравствуйте!

Я иллюстратор и графический дизайнер.

Моя страсть: создание чего-то нового и улучшение старого.

У меня есть опыт создания иллюстраций для брендов (берендовый персонаж), чистых и элегантных логотипов,.

Иллюстрации для детских книг .

Также могу разработать листовки, плакаты, принты для футболок, дизайн визиток и баннеры.

Мне нравится любой тип творчества, поэтому любая работа в этой области - моя страсть.

Инструменты, которые я использую:

- Adobe Photoshop

- Adobe Flash СС

- Adobe AfterEffects

https://www.instagram.com/pata_juli/?hl=ru

Спасибо за ваше внимание!