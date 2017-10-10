Рисунок с элементами юмора "человек на отдыхе"

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Завершен4 заявки259 просмотров

Нужен простой рисунок для объявления, что я уезжаю на отдых и по этому будет доступен ограниченно. Так же показать, что часовой пояс +4 от Москвы. И призыв людям писать свои запросы, с уверением, что я обязательно отвечу в ближайшее время.

Это может быть 1 простой рисунок или мини комикс.

Основное - это быстро, с юмором и дешево.

Тут нет цели нарисовать крутой комикс или произведение искусства. По этому надеюсь на низкие цены.

8 лет назад
VasFom
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

juli_pata
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
3 дня
Всё очень здорово сделано и в срок. К тому же, Юлия очень приятная в общении девушка. Буду обращаться ещё.
Замечательный человек.! Отличный заказчик! Четкое описание задания и оплата - это про него. Вежливый и коммуникабельный. Было приятно работать. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

juli_pata
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад