Рисунок с элементами юмора "человек на отдыхе"

Нужен простой рисунок для объявления, что я уезжаю на отдых и по этому будет доступен ограниченно. Так же показать, что часовой пояс +4 от Москвы. И призыв людям писать свои запросы, с уверением, что я обязательно отвечу в ближайшее время.

Это может быть 1 простой рисунок или мини комикс.

Основное - это быстро, с юмором и дешево.

Тут нет цели нарисовать крутой комикс или произведение искусства. По этому надеюсь на низкие цены.