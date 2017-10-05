Обложка к музыкальному альбому.

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Закрыт16 заявок336 просмотров

Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

Сколько будет стоить полноформатная иллюстрация с окружением и персонажем в кадре? Тема: яркое космическое путешествие, необычная планета. Общий колорит схож с пейзажами из сериала "Рик и Морти"

8 лет назад
guest_15072784328406
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров