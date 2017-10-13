Создать изображение Нептуна с трезубцем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок457 просмотров

Необходимо создать качественное изображение Нептуна с трезубцем, на подобие образца. 

Размер 1024х1024

Формат PSD

8 лет назад
Zerg1o
Сергей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$60
2 дня
Спасибо за оперативную и качественную работу!
Отличная постановка задачи заказчиком! Примеры, быстро, четко. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сконвертировать html в pdf

    Требуется реализовать механизм конвертации html в pdf.  Подробности: есть ваучер, сверстанный в pdf http://kononovdp.000webhostapp.com/albatros-1/ Реализован механизм отправки e-mail письма на почту заказчику при заполнении заявки. Письмо содержит номер заказа (принимается из 1С) и контактные ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать паттерн (группу несложных картинок) для коттеджного поселка

    $100

    Дорогие, коллеги! Требуется создать паттерн для коттеджного поселка. Яркие картинка на голубом, синем или зеленом фоне. В векторе или растре с большим разрешением. Название компании Ле-Вилль-Строй должно быть органично вписано в изображения. От вас примеры ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется отрисовать три схематичных изображения

    Необходимо отрисовать три таких схемы столешниц, как я приложил. Они должны отличаться от образцов, но содержать сходные параметры и иметь те же типы. Т.е. у нас есть Г-образная столешница, П-образная столешница, прямая столешница. Только ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Детский иллюстратор

    $30

    12 страниц детский рисунков , для детей 1-3 лет , несложные , понятные для малышей . Сбрасываю эскиз . Вы мне работу . Если мне нравится , указываю Вас исполнителем . 2 недели

    Иллюстрации и Рисунки30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать инфографику

    Нужно сделать инфографику с данными из исходника, инфографика должна быть в современном стиле, примеры приведу ниже, все исходники предоставлю, логотипы, цвета...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн плаката А3

    Благотворительному фонду срочно требуется разработка дизайна плаката А3. Информация на нем нужна о нашей подопечной http://pomogat-legko.ru/kids/masha-trubnikova. У девочки рак 4 стадии, времени на сбор остаётся немного. Плакат должен привлечь аудиторию максимально. Главное – это фото девочки, ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Картинки с юмором для людей в кризисе

    Здравствуйте! Мы ищем художника, который бы мог работать в стилистике, похожей на работы Татьяны Задорожней (веселые круглые животные с человеческими именами и оригинальными надписями, забавно обыгранными в картинке и заряжающими настроением).  Мы создаем ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Коллаж с барсом на фоне гор

    Есть страница для зубра (в приложении), нужно сделать аналогичную страницу для барса. Этапы работы: Поиск и подбор фотографий (согласовать барса и горы Кавказа для фона)Коллажирование фотографийОбщая ретуш, чтобы придать один тон для всего изображенияПрикрепляйте примеры ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад