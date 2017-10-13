Требуется реализовать механизм конвертации html в pdf. Подробности: есть ваучер, сверстанный в pdf http://kononovdp.000webhostapp.com/albatros-1/ Реализован механизм отправки e-mail письма на почту заказчику при заполнении заявки. Письмо содержит номер заказа (принимается из 1С) и контактные ...
Создать изображение Нептуна с трезубцем
Необходимо создать качественное изображение Нептуна с трезубцем, на подобие образца.
Размер 1024х1024
Формат PSD
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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