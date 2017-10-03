Необходимо отрисовать три таких схемы столешниц, как я приложил. Они должны отличаться от образцов, но содержать сходные параметры и иметь те же типы. Т.е. у нас есть Г-образная столешница, П-образная столешница, прямая столешница. Только ...
Разработка стилистики детских игрушек
Необходимо разработать неординарную стилистику детских деревянных игрушек. А также рисунки животных: африка, ферма.
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