Нужно несколько картинок для саита

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Закрыт18 заявок302 просмотра

Нужно нарисовать несколько картинок для размещения на саите. 

Пример, как это должно быть скину в личку.  Темы - поры года.

Нужно 5-6 картинок. Предлагаите цену и срок. 

8 лет назад
RybDmytro
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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