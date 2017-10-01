Нужна картинка для сайта https://triptorg.ru/ (смотрите чтобы рисунок вписывался в сайт, будет на первом экране под формой поиска), пример прикреплен Требования: векторная графикаформат svgразмер картинки 1366x768pxфон прозрачныйОплата: wmzepaymentsоплата по факту
Нужно несколько картинок для саита
Нужно нарисовать несколько картинок для размещения на саите.
Пример, как это должно быть скину в личку. Темы - поры года.
Нужно 5-6 картинок. Предлагаите цену и срок.
Заявки фрилансеров
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