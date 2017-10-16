Требуется отрисовать три схематичных изображения

Необходимо отрисовать три таких схемы столешниц, как я приложил. Они должны отличаться от образцов, но содержать сходные параметры и иметь те же типы. Т.е. у нас есть Г-образная столешница, П-образная столешница, прямая столешница.

Только в векторе, никакого растра. Размерные стрелки - нужны.