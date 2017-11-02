Maslena42

Наталья Maslena42

 
36 летРоссия/Кемерово
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

- Рисую картины/иллюстрации от руки и на ПК

- Ретушь фото

- Занимаюсь hand-made

- Векторные изображения

- Верстка HTML/CSS/JS

JavascriptHTMLCSSРетушь фото
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
guest_15417076068887
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Макет изображения для коробки
Наталья поняла меня с полуслова, сделала именно то, что мы представляли, даже несколько вариантов предложила, все сделала быстро - даже быстрее чем договаривались! Рекомендую!
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую как заказчика и буду рада новым заказам!)
Ответный отзыв
Shapok55
38 летНидерланды
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создание принта спортивной одежды
Заказ выполнен очень быстро, отличная обратная связь, высокое качество работы
Как всегда всё отлично! Спасибо Ирине за заказ!
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать по схеме
Был рад сотрудничеству! Наталья - отличный специалист, адекватный исполнитель и просто хороший человек. Рекомендую и сам еще буду обращаться за помощью!
Андрей - отличный заказчик! Оперативно отвечает на все вопросы и четко ставит задачи! Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
igor_nazarenko
Петя 
43 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
3d куб баннер. html5 можно вращать
Спасибо )
Задание понятное, оплата своевременная, рекомендую как заказчика!
Ответный отзыв
Shapok55
38 летНидерланды
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Создание принта для спортивной одежды
Наталья выполнила работу качественно и в максимально быстрые сроки, очень быстро отвечает на сообщения
Спасибо Ирине за очередной заказ! Оперативная оплата, четкое и понятное ТЗ
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