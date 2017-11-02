- Рисую картины/иллюстрации от руки и на ПК
- Ретушь фото
- Занимаюсь hand-made
- Векторные изображения
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Наталья поняла меня с полуслова, сделала именно то, что мы представляли, даже несколько вариантов предложила, все сделала быстро - даже быстрее чем договаривались! Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую как заказчика и буду рада новым заказам!)
$15
10 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен очень быстро, отличная обратная связь, высокое качество работы
Ответный отзыв
Как всегда всё отлично! Спасибо Ирине за заказ!
$18
10 баллов
6 лет назад
Был рад сотрудничеству! Наталья - отличный специалист, адекватный исполнитель и просто хороший человек. Рекомендую и сам еще буду обращаться за помощью!
Ответный отзыв
Андрей - отличный заказчик! Оперативно отвечает на все вопросы и четко ставит задачи! Спасибо за заказ!
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо )
Ответный отзыв
Задание понятное, оплата своевременная, рекомендую как заказчика!
$15
10 баллов
6 лет назад
Наталья выполнила работу качественно и в максимально быстрые сроки, очень быстро отвечает на сообщения
Ответный отзыв
Спасибо Ирине за очередной заказ! Оперативная оплата, четкое и понятное ТЗ