Дизайн стен помещения в 3d max

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт10 заявок215 просмотров
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Необходим дизайн стен (оклейки обоев / декорирование) с учетом размещения уже существующей мебели (угловой диван, тумба+тв, угловые шкафы, компьютерный стол).

Размещение мебели как на картинке, только декор стен.

Пишите пожалуйста цену сразу.

Есть проект в 3d max сделанный в размерах комнаты.

Фотографии мебели и размеры предоставлю.
6 лет назад
Maslena42
Наталья 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад