Дизайн стен помещения в 3d max

Добрый день, интересует дизайн в 3D, разработка и верстка каталогов мебели. Мы предоставляем обработанные фотографии изделий нужно создать под них интерьер. Пример в файлах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн стен (оклейки обоев / декорирование) с учетом размещения уже существующей мебели (угловой диван, тумба+тв, угловые шкафы, компьютерный стол).
Размещение мебели как на картинке, только декор стен.
Пишите пожалуйста цену сразу.
Есть проект в 3d max сделанный в размерах комнаты.
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