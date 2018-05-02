Врисовка обоев в интерьер

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок296 просмотров
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Есть картинка с обоями, эти обои необходимо поместить в подходящий интерьер. Цена одного интерьера 150 р. Всего около 70 интерьеров. Пример результата на картинке. Работу необходимо выполнить до 07.05.18

6 лет назад
guest_15254243124808
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад