Фасады и кровля частного дома

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Здравствуйте!

Имеем проект дома,  внешний вид фасада в целом утвержден (возможны небольшие изменения, не влияющие на конструктивные решения). Необходимо подобрать цветовые и фактурные решения по черепице, облицовочному кирпичу, облицовочному камню и другим декоративным элементам. На выходе хотелось бы получить дизайнерский проект фасадов, спецификацию материалов (без объёмов) и 3D Визуализацию. В выборе материалов не ограничиваю.

6 лет назад
guest_15251192368075
6 лет в сервисе
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6 лет назад