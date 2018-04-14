3d визуализация дома

Необходим обставить одну комнату, площадью 19.9 кв.м (скинул план и фото). Также ещё можно добавить какие-то другие элементы в другие комнаты. По бюджету должно быть не дорого, так как квартиру в ближайшее время буду продавать. Жду предложений