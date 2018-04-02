Модель и визуализации заводского комплекса для дипломной работы

Добрый день,

задача стоит следующая: выполняется дипломная работа на кафедре "Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции", тема диплома "мусороперерабатывающий завод". Проектирование и всё остальное я делаю сама, но у меня нет времени и особого желания заниматься визуальной частью.

Поэтому мне нужно будет:

1. Доработать сырую ревитовскую модель или перестроить (тут как угодно) для визуализации. Сделать 3-5 качественных экстерьеров (генплан, пара птичек)

2. Сделать 1-2 визуализации интерьера производственного цеха (фермы показать, оборудование не надо)

3. Возможно, но не факт, потребуется собрать потом итог в фотошопе для защиты (планы и всё остальное естественно я подготовлю).

Готова обсуждать, слушать советы и предложения. Работа скорее всего будет вестись поэтапно.