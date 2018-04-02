Визуализация квартиры, 95кв.м. Будет тех задание, общие пожелания, возможно у вас будут наработки подходящие, если нет, то будут более уточняющие чертежи. Просьба указывать: образование, желательно если Вы дизайнер, мыслите креативно и можете до тянуть общую идею, срок, стоимость, уровень работ
Модель и визуализации заводского комплекса для дипломной работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
задача стоит следующая: выполняется дипломная работа на кафедре "Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции", тема диплома "мусороперерабатывающий завод". Проектирование и всё остальное я делаю сама, но у меня нет времени и особого желания заниматься визуальной частью.
Поэтому мне нужно будет:
1. Доработать сырую ревитовскую модель или перестроить (тут как угодно) для визуализации. Сделать 3-5 качественных экстерьеров (генплан, пара птичек)
2. Сделать 1-2 визуализации интерьера производственного цеха (фермы показать, оборудование не надо)
3. Возможно, но не факт, потребуется собрать потом итог в фотошопе для защиты (планы и всё остальное естественно я подготовлю).
Готова обсуждать, слушать советы и предложения. Работа скорее всего будет вестись поэтапно.
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