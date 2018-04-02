визуализация помещений Кухня-прихожая-гостиная, 55кв.м. Просьба указывать: срок по -комнатно, стоимость, уровень работ
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Визуализация квартиры, 95кв.м.
Будет тех задание, общие пожелания, возможно у вас будут наработки подходящие,
если нет, то будут более уточняющие чертежи.
Просьба указывать:
образование, желательно если Вы дизайнер, мыслите креативно и можете до тянуть общую идею,
срок,
стоимость,
уровень работ
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