Визуализация 5-этажного дома

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен23 заявки677 просмотров
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Нужна визуализация 5-этажного дома. 

Готовый объект (с небольшим благоустройством) есть в Archicad.

Есть на эту работу 100$

После заявки дам всё подробно.

6 лет назад
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Revut_S
Сергей 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа. Качественно и быстро.
Спасибо за интересный проект.
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