Делаю клевый дизайн быстро и качественно, в общении легкий :)

Привет

Меня зовут Руфат, мне 26 Лет. Всегда хотел найти работу в стиле хобби, чтобы не работать вообще. И у меня это получилось. Для меня дизайн это не просто работа, это мое любимое дело. Сделаю для вас клевый дизайн на любой вкус. Так же работаю в 3д максе.

Отзывов не много, но это не показатель, я просто только начал здесь фрилансить!