Делаю клевый дизайн быстро и качественно, в общении легкий :)
Привет
Меня зовут Руфат, мне 26 Лет. Всегда хотел найти работу в стиле хобби, чтобы не работать вообще. И у меня это получилось. Для меня дизайн это не просто работа, это мое любимое дело. Сделаю для вас клевый дизайн на любой вкус. Так же работаю в 3д максе.
Отзывов не много, но это не показатель, я просто только начал здесь фрилансить!
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процент рекомендаций
#1019
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
2 года назад
3D-моделированиеArchiCAD
Очень профессиональный и грамотный исполнитель, сделает как вам нужно и даже больше, если что то вы передумаете или измените, с легкостью все исправит. Внимателен к заказчику, объяснит понятно и доступно как выполнялась работа, даже с видеоматериалом! я довольна, очень рекомендую, настоящий специалист в своем деле, работает на качество и результат, а не на заработок, помогает студентам разобраться в работе, огромная благодарность!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятное общение, ясные требования и быстрые ответы на вопросы. Проект выполнен в срок, оплата без проблем. Рекомендую!