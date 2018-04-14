Отрисовать дома в 4 разных ракурсах в разных вариантах плитки

Ищем ответственного и грамотного исполнителя, для отрисовки домов в разных вариантах плитки с сайта .feldhaus.ru Использовать можно любые программы. Дома не типовые, а по проекту заказчика.

Заказы будут на постоянной основе, поэтому фрланесеров, которые пропадают, просьба не беспокоить.

Подробнее по задаче обсудим лично c исполнителем.