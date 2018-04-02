Дизайн дома 11х12 м

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт12 заявок377 просмотров
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Необходимо выполнить планировку и дизайн экстерьера дома, согласно запросам. Участок имеет перепад 2,5 м, выходит на две улицы, трапеция - верхняя улица 15,3 м, нижняя 17,8 м, длина одной стороны 19,9 м, второй 23 м. Дальнейшие детали по запросу.

6 лет назад
vadimdc
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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