Планировка квартиры

Необходим обставить одну комнату, площадью 19.9 кв.м (скинул план и фото). Также ещё можно добавить какие-то другие элементы в другие комнаты. По бюджету должно быть не дорого, так как квартиру в ближайшее время буду продавать. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна помощь в планировке квартиры на 38м2
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