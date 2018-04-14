Разработка концепта дизайна островка экспресс-маникюра

Есть задача по разработке концепции дизайна островка экспресс-маникюра в помещении торгового центра (ТЦ). Необходима простая (без большой детализации) 3-d отрисовка макета островка и визуальное его размещение на фотографиях интерьера ТЦ. За основу берем существующий островок (фото прилагается) и разрабатываем под рабочие поверхности 2 идеи дизайна - модерн и классику. Для модерна используем стенки стойки из телевизоров и рисуем на них красивую картинку, для классики островок может быть выполнен со стилизованными деревянными деталями.