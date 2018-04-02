Сделать дизайн дома 240 м

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт8 заявок186 просмотров
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дом 2 этажа, состоит из 2 частей,

малая, 1/2 примерно первого этажа, полноценная двушка,

остальное, на первом этаже кухня-гостиная, на втором спальни

нужно разработать дизайн внутрянки и наружнего оформления

часть наработок уже есть - https://yadi.sk/d/uQ3R1yr-3RMbX5 в архикаде

полный поэтажный план! со всеми размерами и наработки по внешнему оформлению

помогали друзья в свободное время, а сейчас нужно срочно дожимать 

нужно доделать 

Внешний вид (понимание что хотим и образцы есть, нужно 2-3 варианта)

План расстановки мебели и сантехнического оборудования 

План потолков (хотя чего сложного не предполагается)

План светотехнического оборудования (то же самое) 

План расстановки розеток и выключателей

Схема включения/выключения

План, оформление стен и полов

Развертка стен всех помещений с размерами 

Визуализации основных помещений (в цвете, примерная мебель)

не знаю может что забыл - вы напомните)

Просьба сообщить стоимость, сроки и показать примеры

работать нужно оперативно 

Дом и ремонт планируем достаточно скромный,

но на 2 семьи, 5 и 2 человека, поэтому немаленький,

но особых изысков не планируется, 

грубо говоря хотим понять цветовые решения как все подобрать правильно, а также расставить мебель, оборудование и розетки

приходится на многом экономить, поэтому с ценами не загибайте

6 лет назад
Evgennnn
Евгений 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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