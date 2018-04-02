дом 2 этажа, состоит из 2 частей, малая, 1/2 примерно первого этажа, полноценная двушка, остальное, на первом этаже кухня-гостиная, на втором спальни нужно разработать дизайн внутрянки и наружнего оформления часть наработок уже есть - https://yadi.sk/d/uQ3R1yr-3RMbX5 в архикаде полный поэтажный ...
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Доброго времени суток! Требуется создать дизайн-проект домашнего офиса с зоной для отдыха: рабочее место на 2 компьютера (1-2 человека), удобные шкафы/полки для хранения документов + место под телевизор/игровую приставку и место для отдыха (диван, можно угловой, можно с креслами).
Жду Ваших заявок с указанием предварительно цены и сроков. Очень желательны примеры работ, еще лучше, если были похожие проекты.
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