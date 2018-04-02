Доброго времени суток! Требуется создать дизайн-проект домашнего офиса с зоной для отдыха: рабочее место на 2 компьютера (1-2 человека), удобные шкафы/полки для хранения документов + место под телевизор/игровую приставку и место для отдыха (диван, можно угловой, можно с креслами).

Жду Ваших заявок с указанием предварительно цены и сроков. Очень желательны примеры работ, еще лучше, если были похожие проекты.