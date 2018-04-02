Дизайн проект домашнего офиса

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт18 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток! Требуется создать дизайн-проект домашнего офиса с зоной для отдыха: рабочее место на 2 компьютера (1-2 человека), удобные шкафы/полки для хранения документов + место под телевизор/игровую приставку и место для отдыха (диван, можно угловой, можно с креслами).

Жду Ваших заявок с указанием предварительно цены и сроков. Очень желательны примеры работ, еще лучше, если были похожие проекты.

6 лет назад
log1n0v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн дома 240 м

    дом 2 этажа, состоит из 2 частей, малая, 1/2 примерно первого этажа, полноценная двушка, остальное, на первом этаже кухня-гостиная, на втором спальни нужно разработать дизайн внутрянки и наружнего оформления часть наработок уже есть - https://yadi.sk/d/uQ3R1yr-3RMbX5 в архикаде полный поэтажный ...

    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн дома 11х12 м

    Необходимо выполнить планировку и дизайн экстерьера дома, согласно запросам. Участок имеет перепад 2,5 м, выходит на две улицы, трапеция - верхняя улица 15,3 м, нижняя 17,8 м, длина одной стороны 19,9 м, второй 23 м. ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модель и визуализации заводского комплекса для дипломной работы

    Добрый день, задача стоит следующая: выполняется дипломная работа на кафедре "Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции", тема диплома "мусороперерабатывающий завод". Проектирование и всё остальное я делаю сама, но у меня нет времени и особого желания заниматься ...

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Визуализация квартиры, 95кв.м.

    Визуализация квартиры,  95кв.м. Будет тех задание, общие пожелания, возможно у вас будут наработки подходящие, если нет, то будут более уточняющие чертежи. Просьба указывать: образование, желательно если Вы дизайнер, мыслите креативно и можете до тянуть общую идею, срок, стоимость, уровень работ

    Интерьеры и Экстерьеры26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн интерьера

    Доброго времени суток.  Я планирую убрать стену между кухней и залом в обычной квартире, получится примерно 30 квадратных метров. Хотелось бы сделать практичную, стильную студию в стиле легкого лофта. По - мимо  есть ещё 2 комнаты для ...

    Интерьеры и Экстерьеры31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка дизайна магазина

    $350

    Техническое задание во вложении. Так как задача достаточно объемна и для конкурса не подходит, то открыл ее в проектах. Но для определения исполнителя прошу прислать один пример инфографики по любой кулинарной теме и ряд из 5 ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн интерьера

    Привет. Требуется помощь дизайнера с подбором обоев. Визуализировать в нескольких вариантах графически (на картинке или в 3d) комнату с теми или иными обоями, указанной мебелью (диван и шкаф икея). Вариантов обоев невероятное количество, нас не хватает ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад