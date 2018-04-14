Дизайн кованого стола

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок162 просмотра
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Ищем дизайнера   для разработки   кованого    стола .  На  фото  указан  стол   на  четыре   персоны . Задача   разработать  дизайн  стола   таким   образом  чтобы  количество   посадочных  мест  было  равно 10 человек .  (схему прилагаем )

6 лет назад
guest_15249996680195
6 лет в сервисе
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6 лет назад