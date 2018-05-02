Дизайн интерьера магазина пива

Есть недоделанный дизайн проект (листы в pdf) площадь квартиры 60 метров. Дизайнер не доделал и пропал. нужно оперативно внести изменения (их много они мелкие, нужно все сделать аккуратно) расположения светильников, добавилась слаботочка и т.п. сделать визуализацию помещений. на все про ...
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дизайн помещения
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