Настройка освещения и текстур в 3d max

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт6 заявок398 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно смоделировать угол комнаты. В темных тонах. В приложении пара вариантов которые подходят по внешнему виду. Нужен именно угол.Будет использоваться для рекламы товаров. Настройка освещения, текстуры мебели, обоев и пола. Настройка под ключ. Не перегруженный. Мебель и декор предоставлю. От Вас требуется грамотная и качественная настройка текстур и освещения. Можно и даже нужно скачать любой бесплатный вариант комнаты в интернете подходящий под стилистику фото в приложении.И настроить текстуру и свет под него. Бюджет 1500

6 лет назад
guest_1525135301695
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад