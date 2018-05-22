Дизайн проект помещения

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен7 заявок357 просмотров
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Есть недоделанный дизайн проект (листы в pdf)

площадь квартиры 60 метров.

Дизайнер не доделал и пропал.

нужно оперативно внести изменения (их много они мелкие, нужно все сделать аккуратно) расположения светильников, добавилась слаботочка и т.п.

сделать визуализацию помещений.

на все про все 3-4 дня

я постоянно на связи - вносим корректировки.

6 лет назад
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Masha_7gamma
Мария Малых 
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$100
3 дня
Быстро, недорого, качественно, Советую.
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