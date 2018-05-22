Дизайн проект помещения

Есть недоделанный дизайн проект (листы в pdf)

площадь квартиры 60 метров.

Дизайнер не доделал и пропал.

нужно оперативно внести изменения (их много они мелкие, нужно все сделать аккуратно) расположения светильников, добавилась слаботочка и т.п.

сделать визуализацию помещений.

на все про все 3-4 дня

я постоянно на связи - вносим корректировки.