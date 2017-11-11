Отрисовать по схеме

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен17 заявок406 просмотров

Приветствую!

Имеется схема яхты, [fullsize]

на ее основе необходимо отрисовать схему в более презентабельном виде!

Например (идеально было бы) так﻿ ну или хотя бы вот так.

Оставляйте пожалуйста свое портфолио (возможно есть подобные выполненные работы, не обязательно яхты)

указывайте цену и сроки за которые Вы готовы выполнить данный проект,

Спасибо!

8 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Выбранный исполнитель

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$18
2 дня
Был рад сотрудничеству! Наталья - отличный специалист, адекватный исполнитель и просто хороший человек. Рекомендую и сам еще буду обращаться за помощью!
Андрей - отличный заказчик! Оперативно отвечает на все вопросы и четко ставит задачи! Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад