Отрисовать по схеме

Приветствую!

Имеется схема яхты, [fullsize]

на ее основе необходимо отрисовать схему в более презентабельном виде!

Например (идеально было бы) так﻿ ну или хотя бы вот так.

Оставляйте пожалуйста свое портфолио (возможно есть подобные выполненные работы, не обязательно яхты)

указывайте цену и сроки за которые Вы готовы выполнить данный проект,

Спасибо!