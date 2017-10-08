Добрый день. Необходимо "нарисовать" 6 чашек кофе с разрезом: 1. эспрессо 2. американо 3. капучино 4. латте 5. какао 6. мокаччино Пример: 1. https://imgprx.livejournal.net/b370e02c6532a22fdeb319d59832cebdf5fa48e1/ReldtmUw2iIgv_4vdnUkYTpxLdo659LRi31yWk9gC-Z-NIVZ3k-ODjNa6Qv8B4vnuG_giKUS7cqqO3w5Cd9zxdIuMEsxs8Da0t5yiH-VgUxFaGBCWgR4Bb9nMg36lNao ИЛИ ...
Визуализация проекта реконструкции парка Оболонь
Цель: сделать визуализацию на 1 листе.
Использование:
1. На информационном щите возле парка (фото).
2. На страницах фб, на сайтах.
3. На печатных материалах (а4, а3, флаера для опроса)
Макет состоит из карты парка, фото объектов и ссылки на местность.
ТЗ и образец есть https://docs.google.com/document/d/1OZQ0OcjJWSzT4bYZW9lEwKQ20u9L7BKMyc8UcL-pwUs/edit?usp=sharing
Срок – до 9:00 утра вс, 8.10.2017
Авторские права за заказчиком.
Передать материалы в виде джпег/гиф файла, а также аи (фотошоп)
ЗАказчик следит за процессом, ему присылается макет через каждые три часа разработки.
Сумму указывайте сразу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы Сколько будет стоить полноформатная иллюстрация с окружением и персонажем в кадре? Тема: яркое космическое путешествие, необычная планета. Общий колорит схож ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо создать качественное изображение Нептуна с трезубцем, на подобие образца. Размер 1024х1024 Формат PSDЗавершен8 лет назад
Требуется реализовать механизм конвертации html в pdf. Подробности: есть ваучер, сверстанный в pdf http://kononovdp.000webhostapp.com/albatros-1/ Реализован механизм отправки e-mail письма на почту заказчику при заполнении заявки. Письмо содержит номер заказа (принимается из 1С) и контактные ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
Типа той, что по ссылке: https://st.weblancer.net/download/3045283.jpg Нужно нарисовать быстро, дешево, практически без деталей. Для оперативности, просьба указывать скайп.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Дорогие, коллеги! Требуется создать паттерн для коттеджного поселка. Яркие картинка на голубом, синем или зеленом фоне. В векторе или растре с большим разрешением. Название компании Ле-Вилль-Строй должно быть органично вписано в изображения. От вас примеры ...Завершен8 лет назад
Необходимо отрисовать три таких схемы столешниц, как я приложил. Они должны отличаться от образцов, но содержать сходные параметры и иметь те же типы. Т.е. у нас есть Г-образная столешница, П-образная столешница, прямая столешница. Только ...Завершен8 лет назад
- $30
12 страниц детский рисунков , для детей 1-3 лет , несложные , понятные для малышей . Сбрасываю эскиз . Вы мне работу . Если мне нравится , указываю Вас исполнителем . 2 неделиИллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать неординарную стилистику детских деревянных игрушек. А также рисунки животных: африка, ферма.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать инфографику с данными из исходника, инфографика должна быть в современном стиле, примеры приведу ниже, все исходники предоставлю, логотипы, цвета...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт7 лет назад