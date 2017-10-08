Визуализация проекта реконструкции парка Оболонь

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки278 просмотров

Цель: сделать визуализацию на 1 листе.  

Использование:  

1. На информационном щите возле парка (фото). 

2. На страницах фб, на сайтах. 

3. На печатных материалах (а4, а3, флаера для опроса) 

Макет состоит из карты парка, фото объектов и ссылки на местность.  

ТЗ и образец есть https://docs.google.com/document/d/1OZQ0OcjJWSzT4bYZW9lEwKQ20u9L7BKMyc8UcL-pwUs/edit?usp=sharing

Срок – до 9:00 утра вс, 8.10.2017 

Авторские права за заказчиком. 

Передать материалы в виде джпег/гиф файла, а также аи (фотошоп) 

ЗАказчик следит за процессом, ему присылается макет через каждые три часа разработки.  

Сумму указывайте сразу.

8 лет назад
skarandin
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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