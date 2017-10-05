Создать паттерн (группу несложных картинок) для коттеджного поселка

# 1 — $ 90 # 2 — $ 10

Дорогие, коллеги! Требуется создать паттерн для коттеджного поселка. Яркие картинка на голубом, синем или зеленом фоне. В векторе или растре с большим разрешением. Название компании Ле-Вилль-Строй должно быть органично вписано в изображения. От вас примеры на баннере, майке, папке или блокноте.

Образы для паттерна:

домики пара (образцы есть на странице ВК https://vk.com/levile_ru?z=photo-94577370_456239817%2Fwall-94577370_924), мастерок+кисть, рабочий в пилотке, видео-камера, озеро с пляжем и водной горкой, качели с ребёнком, собака, и какой-то символ экономии ( надо над ним подумать может копилка поросёнок с монеткой или кошелек с монетами), Кран с палетой кирпича.

Вдохновиться можно посмотрев фото на сайте levile.ru или в группе ВК https://vk.com/levile_ru

Образцы паттернов есть во вложении