Необходимо отрисовать три таких схемы столешниц, как я приложил. Они должны отличаться от образцов, но содержать сходные параметры и иметь те же типы. Т.е. у нас есть Г-образная столешница, П-образная столешница, прямая столешница. Только ...
Создать паттерн (группу несложных картинок) для коттеджного поселка
Дорогие, коллеги! Требуется создать паттерн для коттеджного поселка. Яркие картинка на голубом, синем или зеленом фоне. В векторе или растре с большим разрешением. Название компании Ле-Вилль-Строй должно быть органично вписано в изображения. От вас примеры на баннере, майке, папке или блокноте.
Образы для паттерна:
домики пара (образцы есть на странице ВК https://vk.com/levile_ru?z=photo-94577370_456239817%2Fwall-94577370_924), мастерок+кисть, рабочий в пилотке, видео-камера, озеро с пляжем и водной горкой, качели с ребёнком, собака, и какой-то символ экономии ( надо над ним подумать может копилка поросёнок с монеткой или кошелек с монетами), Кран с палетой кирпича.
Вдохновиться можно посмотрев фото на сайте levile.ru или в группе ВК https://vk.com/levile_ru
Образцы паттернов есть во вложении
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