Сделать инфографику

Есть страница для зубра (в приложении), нужно сделать аналогичную страницу для барса. Этапы работы: Поиск и подбор фотографий (согласовать барса и горы Кавказа для фона)Коллажирование фотографийОбщая ретуш, чтобы придать один тон для всего изображенияПрикрепляйте примеры ...