Сделать инфографику

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Закрыт8 заявок208 просмотров

Нужно сделать инфографику с данными из исходника, инфографика должна быть в современном стиле, примеры приведу ниже, все исходники предоставлю, логотипы, цвета...

8 лет назад
hslgroup
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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