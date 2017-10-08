Нарисовать 8 картинок

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Закрыт11 заявок231 просмотр

Тематика Пожарная безопасность детей.

- Не играй с розетками

- Уходя - гаси свет

и тп..

Картинки форматом А4.

Акварель, гуашь, или вектор с фотошопом - значения не имеет.

Главное чтоб дети добрые и картинка приятная) 

Бюджет не большой.

Без предоплаты.

Срок исполнения и цена за 1 картинку?

8 лет назад
Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров