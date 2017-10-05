Персонажи для игры

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Закрыт21 заявка313 просмотров

Для игры нужны 4 персонажа : заяц, лиса, медведь и лось

Пока одна поза вид в фас, на выходе png файлы

Присылайте сразу примеров своих схожих работ и цену за 4 персонажа

8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
19 минут назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров