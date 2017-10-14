Создать картинку согласно образцу

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок333 просмотра

Задача из серии - хочу так же. Другой немного текст - другой цвет а смысл тот же.

посмотрите по цветовой палитре пойдет на 2 слайд - ниже баннеров - нужен цвет картинок и шрифта чтобы не выбивался из гаммы - vidfox.ru

8 лет назад
ZorroRos01
Владислав 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$6
1 день
Спасибо большое все выполнено в срок и от души
Отличный заказчик! Своевременная оплата и понятное задание!)

Заявки фрилансеров

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад