Создать картинку согласно образцу

Задача из серии - хочу так же. Другой немного текст - другой цвет а смысл тот же.

посмотрите по цветовой палитре пойдет на 2 слайд - ниже баннеров - нужен цвет картинок и шрифта чтобы не выбивался из гаммы - vidfox.ru