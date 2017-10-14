Нужен простой рисунок для объявления, что я уезжаю на отдых и по этому будет доступен ограниченно. Так же показать, что часовой пояс +4 от Москвы. И призыв людям писать свои запросы, с уверением, что я ...
Создать картинку согласно образцу
Задача из серии - хочу так же. Другой немного текст - другой цвет а смысл тот же.
посмотрите по цветовой палитре пойдет на 2 слайд - ниже баннеров - нужен цвет картинок и шрифта чтобы не выбивался из гаммы - vidfox.ru
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