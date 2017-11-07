3d куб баннер. html5 можно вращать

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен2 заявки179 просмотров

Сделать баннер 3д куб. размер граней 300х600. можно вращать его мышкой. html (картинки подгружаются)

HTML
8 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо )
Задание понятное, оплата своевременная, рекомендую как заказчика!

Заявки фрилансеров

Maslena42
Наталья 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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