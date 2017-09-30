3D-моделирование в стиле Low Poly

Задача смоделировать "граненное" животное для последующей 3D-печати на 3D-принтере.

Пример: https://cloud.mail.ru/public/2Qij/FH5EppM3r

Вариант А. Если делаем по картинке (копию) уже модель в стиле lowpoly

Вариант Б. Если предоставлю реальное фото животного (или фигурку) и его надо сделать в lowpoly.

Напишите стоимость и срок по обоим вариантам, будем решать.

В ответе на заявку напиши слово "lowpoly" - чтобы я понимал, что ты не робот.

Ищу 3D-моделлера (художка) на постоянные заказы для 3D-печати.

В прицепе к заявке покажите свои работы по этому направлению.