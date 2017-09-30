Имитационная модель грузового терминала аэропорта в Anylogic

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка242 просмотра

Требуется человек, разбирающийся в среде Anylogic, для создания простой имитационной модели работы грузового терминала условного аэропорта. Нужно показать основные процессы, протекающие в аэропорту и оптимизировать их. Все это отобразить в 3D.

8 лет назад
guest_15070364713171
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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