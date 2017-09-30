Добрый день 5 планировок квартир Нужны модели примерно как на картинке
Имитационная модель грузового терминала аэропорта в Anylogic
Требуется человек, разбирающийся в среде Anylogic, для создания простой имитационной модели работы грузового терминала условного аэропорта. Нужно показать основные процессы, протекающие в аэропорту и оптимизировать их. Все это отобразить в 3D.
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